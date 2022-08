Bộ Ngoại giao Hàn Quốc: “THAAD không phải là đối tượng thỏa thuận với Trung Quốc”

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc đã làm suy yếu các lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về vấn đề này với Seoul.Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đưa ra lập trường “ba không, một hạn chế” liên quan đến THAAD, tức không triển khai thêm hệ thống tên lửa này, không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa (MD) của Mỹ, không có quan hệ quân sự đồng minh Hàn-Mỹ-Nhật, và thêm vào đó là hạn chế vận hành THAAD hiện có. Trung Quốc rất coi trọng lập trường này của Hàn Quốc. Hai bên đã xử lý vấn đề THAAD một cách hòa nhã theo từng giai đoạn dựa trên sự cảm thông từ hai phía.Về vấn đề này, trong một tin nhắn gửi phóng viên vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh tại hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Trung vừa qua, Seoul đã truyền đạt rõ ràng với Bắc Kinh rằng lập trường “ba không, một hạn chế” không phải là một cam kết hay thỏa thuận.Nếu Trung Quốc càng tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan thì nhận thức chung giữa người dân hai nước càng xấu đi, gây trở ngại cho quan hệ song phương.Theo Bộ Ngoại giao, hai bên xác nhận có lập trường khác biệt về vấn đề THAAD, song đều đồng thuận rằng không nên để vấn đề này trở thành rào cản cho quan hệ song phương.Việc Bắc Kinh tuyên bố Seoul đã đưa ra lập trường “ba không, một hạn chế” có thể hiểu là đang nhắc đến lập trường đối ngoại của Chính phủ tiền nhiệm. Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định nhất quán với lập trường rằng THAAD là phương tiện phòng vệ, tự vệ nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đây là vấn đề liên quan đền chủ quyền an ninh nên sẽ không thể là đối tượng thảo luận.Cũng trong ngày 11/8, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đưa ra phát biểu tương tự rằng nguyên tắc “ba không, một hạn chế” là lập trường của Chính phủ tiền nhiệm. Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có lập trường riêng. Hơn nữa, Chính phủ đương nhiệm không nhận được bàn giao nào kể cả tài liệu liên quan đến nội dung “ba không”.Liên quan đến tình hình vận hành trở lại tổ hợp THAAD, quan chức này tiết lộ quá trình bình thường hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh, dự kiến căn cứ THAAD sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối tháng 8. Văn phòng Tổng thống cũng đính chính lại cụm từ “bình thường hóa vận hành” thành “bình thường hóa căn cứ” THAAD.