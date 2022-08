Số ca nặng và tử vong do COVID-19 ngày 11/8 cao nhất kể từ đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 11/8, Hàn Quốc ghi nhận 137.241 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 522 ca nhiễm ngoại nhập. Số ca mắc mới đã giảm hơn 14.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng vẫn cao hơn 29.000 ca so với một tuần trước.Số ca ngoại nhập cùng ngày giảm hơn 90 ca so với một ngày trước, nhưng tiếp tục ở ngưỡng 400 ca kể từ đầu tháng này. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 418 ca, cao nhất trong vòng ba tháng, kể từ ngày 9/5. Số ca tử vong tăng thêm 59 ca, cao nhất kể từ ngày 22/5, trong đó có hơn một nửa là người trên 80 tuổi.Số ca mắc được phỏng đoán là tái nhiễm đang có chiều hướng tăng. Số ca tái nhiễm trong tuần đầu tháng trước là hơn 3.000 ca, đã tăng vọt lên 28.000 ca trong tuần thứ 4 cùng tháng. Đặc biệt, người dưới 17 tuổi và người chưa tiêm phòng vắc-xin được phân tích là có nguy cơ tái nhiễm cao. Ngoài ra, thời gian tái nhiễm bình quân được phân tích là 5 tháng kể từ sau lần mắc đầu tiên.Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân thuộc nhóm nguy cơ cao tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin mũi 4 để phòng ngừa tử vong, diễn biến nặng.