SK Bioscience sẽ xuất xưởng lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng 8

Photo : KBS News

Công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) cho biết trong tuần sau, hãng sẽ đăng ký quy trình giám định Nhà nước đối với vắc-xin COVID-19 “SKY Covione” (mã hiệu GBP510), rồi sau đó xuất ra thị trường trong nước vào cuối tháng 8.“SKY Covione” do SK Bioscience tự phát triển, là vắc-xin COVID-19 đầu tiên trong nước được Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép sử dụng vào cuối tháng 6 vừa qua.Trong vòng ba ngày từ ngày 8/8 vừa qua, SK Bioscience đã sản xuất 600.000 liều vắc-xin SKY Covione tại nhà máy ở thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang. MFDS sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi phân phối. Nếu được cấp phép phân phối thì loại vắc-xin mới sẽ được đưa vào tiêm chủng ngay.Tháng 3 năm nay, SK Bioscience đã ký hợp đồng cung cấp trong nước 10 triệu liều vắc-xin SKY Covione với Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).Tiếp theo, công ty SK Bioscience có kế hoạch đệ trình Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan chức năng các nước cấp phép để cung cấp vắc-xin này ra toàn cầu. Cùng với đó, hãng cũng bắt tay vào phát triển vắc-xin phòng Sarbecovirus, gồm virus COVID-19 và các biến thể phụ.