Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 11/8 giữa đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và Chính phủ về đối sách khắc phục thiệt hại do đợt mưa lớn kỷ lục vừa qua, đảng cầm quyền cho rằng giờ là lúc phải hợp lực để khắc phục khủng hoảng, đề nghị Chính phủ tuyên bố địa phương bị thiệt hại do mưa lớn là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Khi quy mô thiệt hại vượt trên ngưỡng quy định và được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt", địa phương đó sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khắc phục cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách quốc gia. Ngoài ra, người dân địa phương sẽ được giảm hoặc hoãn nộp các loại thuế, phí bảo hiểm y tế, lương hưu, tiền điện.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kwon Seong-dong nhấn mạnh Nhà nước phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, đề nghị Chính phủ huy động mọi nguồn lực hành chính và ngân sách khả dụng để khắc phục thiệt hại.Ngoài ra, phe cầm quyền cũng đã thảo luận về đối sách hỗ trợ khẩn cấp từ nay cho tới trước khi tuyên bố "Khu vực thảm họa đặc biệt", như hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống khẩn cấp cho hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, chi trả nhanh tiền bảo hiểm cho các xe cộ bị ngập nước.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng đồng tình về việc tuyên bố nhanh "Khu vực thảm họa đặc biệt". Ban lãnh đạo đảng này cho biết số tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân ở các địa điểm sơ tán tạm thời là quá ít ỏi, cho biết sẽ tích cực thảo luận về việc cung cấp nơi ở cho người dân sơ tán.Trong khi đó, đảng Công lý đã tới viếng lễ tang của một nạn nhân sống ở tầng bán hầm bị thiệt mạng do ngập nước, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để lập đối sách ổn định nhà ở cho những người yếu thế.