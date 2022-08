Tổng thống bổ nhiệm tân Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun

Photo : YONHAP News

Bất chấp mâu thuẫn sâu sắc trong chính giới về vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 10/8 đã bổ nhiệm tân Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun, 37 ngày sau khi ông này được tiến cử. Đây là quan chức cấp cao thứ 11 được bổ nhiệm khi chưa được Quốc hội thông qua báo cáo điều trần.Giải thích về quyết định của mình, Tổng thống Yoon nhấn mạnh không thể để trống chiếc ghế Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia quá lâu, bởi đây là một vị trí quan trọng, bảo vệ tính mạng, sự an toàn và tài sản của người dân.Ngay lập tức, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã phản đối quyết liệt. Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích Tổng thống đã đơn phương bổ nhiệm một nhân sự "đáng lo ngại" bất chấp ý dân. Điều này chỉ càng thể hiện rõ ý đồ thao túng Cơ quan Cảnh sát của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh rằng phiên điều trần tại Quốc hội không phát hiện được ông Yoon Hee-keun thiếu tư cách ở điểm nào. Đảng cầm quyền yêu cầu đảng đối lập dừng hành vi cản trở công tác điều hành quốc gia.Mặc dù Tổng thống đã bổ nhiệm xong vị trí Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia, nhưng dự kiến tranh cãi xoay quanh việc thành lập Vụ Cảnh sát sẽ còn tiếp diễn. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min vì đã chà đạp trật tự Hiến pháp, sỉ nhục Quốc hội và người dân.Ông Yoon Hee-keun ngày 16/8 sẽ báo cáo công tác lên Quốc hội. Chính giới đã quyết định triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 8 từ 16-31/8. Dự kiến chính giới sẽ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề thành lập Vụ Cảnh sát.