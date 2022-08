13 người tử vong, 6 người mất tích do mưa lớn kỷ lục từ ngày 8/8

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 12/8, Hàn Quốc ghi nhận 13 người tử vong, 6 người mất tích và 18 người bị thương trong đợt mưa kỷ lục ở khu vực miền Trung từ ngày 8/8.Theo địa phương, thủ đô Seoul có 8 người tử vong, 1 người mất tích; tỉnh Gyeonggi có 3 người tử vong, 3 người mất tích; tỉnh Gangwon 2 người tử vong và 2 người mất tích.Một phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi rơi xuống hố ga trong trận mưa xối xả ngày 8/8, được phát hiện đã tử vong vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 11/8 tại suối Banpo gần ga Dongjak (Seoul). Người đàn ông khoảng 40 tuổi mất tích trong hầm gửi xe một tòa nhà quận Seocho (Seoul) cũng được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào lúc 3 giờ chiều ngày 11/8.Tại thành phố Wonju (tỉnh Gangwon), lực lượng phòng cháy chữa cháy hiện đang tích cực tìm kiếm cặp vợ chồng cao tuổi bị dòng nước lũ cuốn trôi.Khoảng 6.290 người dân tại 7 địa phương gồm thủ đô Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla đã phải đi sơ tán. Trong đó, số người chịu thiệt hại do mưa lũ tăng lên 1.492 người, chủ yếu tập trung ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.3.821 ngôi nhà và cửa hàng bị ngập, phần lớn ở là ở thủ đô Seoul. Về thiệt hại cơ sở công cộng, 11 đoạn đường tàu bị ngập, 6 trường hợp hư hỏng đường sắt, 69 vụ sạt lở núi.Chính phủ và Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đang rà soát tình hình thiệt hại, hỗ trợ công tác phục hồi sau mưa lũ.