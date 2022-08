Tình trạng khan hiếm một số thuốc cảm cúm sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh

Photo : YONHAP News

Do dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, tại Hàn Quốc đang xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung một số loại thuốc cảm cúm kê đơn.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 12/8 đã thảo luận về phương án đối phó với tình trạng bất ổn cung cầu thuốc hạ sốt kê đơn có thành phần paracetamol và ibuprofen.Theo kết quả giám sát tình hình cung cầu thuốc cảm cúm của Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), ở thời điểm hiện tại, năng lực cung ứng các loại thuốc cảm cúm như thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, vẫn được đảm bảo đầy đủ bất chấp số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng "cháy hàng tạm thời" với một số loại thuốc hoặc tại một số khu vực nhất định.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đang cung cấp thông tin về các sản phẩm có thể thay thế cho các loại thuốc kê đơn có thành phần trên cho Hiệp hội Dược sĩ Hàn Quốc. MFDS có kế hoạch nâng cao sản lượng trong nước và nguồn nhập khẩu thuốc cảm cúm từ nước ngoài, xử lý nhanh các quy trình hành chính như đăng ký và cấp phép, để giải tỏa tình trạng khan hiếm hiện nay.Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ cung cấp thông tin các loại thuốc có thành phần Loxoprofen và Dexibuprofen, là những thuốc đang được cung ứng đầy đủ, cho Hiệp hội Y học Hàn Quốc để các bác sĩ có thể tham khảo khi kê đơn cho cho bệnh nhân.