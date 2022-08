Chỉ số giá nhập khẩu tháng 7 giảm do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/8 công bố số liệu thống kê cho biết chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 7 đạt 153,49 điểm, giảm 0,9% so với tháng 6, song cao hơn 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giá nhập khẩu tăng liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6, rồi đảo chiều giảm trong tháng trước.So với tháng 6, giá nhập khẩu nguyên liệu thô giảm mạnh nhất ở các mặt hàng khoáng sản với 2,8%, do giá dầu thế giới bình quân trong tháng 7 xét theo giá dầu Dubai giảm 8,9%, từ 113,27 USD/thùng xuống 103.14 USD/thùng. Giá hàng hóa trung gian giảm 0,2%, gồm than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 3,3%, kim loại cơ bản giảm 2,3%.Chỉ số giá xuất khẩu (theo tiền won) trong tháng 7 đạt 129,76 điểm, giảm 2,1% so với tháng 6 (132,61 điểm), xu hướng giảm đầu tiên sau khi tăng 6 tháng liên tiếp.Theo mặt hàng, giá xuất khẩu nhóm hàng nông-lâm-thủy sản tăng 2,3%. Sản phẩm công nghiệp giảm 2,2% so với tháng trước; trong đó, máy móc thiết bị tăng 1,6%, thiết bị vận tải tăng 2,1%, nhưng than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 11%.