Số ca COVID-19 nặng tăng lên ngưỡng 500 ca hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/8, Hàn Quốc ghi nhận 62.078 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 6.800 ca so với thứ Hai tuần trước, và là mức cao nhất trong vòng 18 tuần (xét riêng trong các ngày thứ Hai) kể từ sau ngày 11/4. Trong số các ca mắc mới, có 396 ca mắc ngoại nhập. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc kể từ đầu dịch là hơn 21,41 triệu ca.Có 521 ca nặng đang phải nhập viện điều trị, nhiều nhất trong vòng 108 ngày qua, tăng 9 ca so với một ngày trước, ngày thứ hai liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Trong đó có 457 ca (87,7%) là người trên 60 tuổi. Thêm 50 ca tử vong, với 48 ca (96%) là người ngoài 60 tuổi. Tổng số ca tử vong lũy kế tăng lên thành 25.673 ca, tỷ lệ tử vong là 0,12%.Tổng số giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc là 7.201 giường. Trong đó, công suất giường dành cho bệnh nhân nặng hiện đang là 45% (805 trên 1.790 giường đang được sử dụng), tăng 2,5% so với ngày hôm trước.