Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 28% trước thềm tròn 100 ngày nhậm chức

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 16/8 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol trước thềm tròn 100 ngày Chính phủ mới ra mắt (17/8).Kết quả là có 67% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol đang “làm không tốt” công tác điều hành quốc gia, cao cấp hai lần so với ý kiến “làm tốt” là 28%. Đặc biệt, 45,2% người được hỏi trả lời “làm rất kém”. Nguyên nhân được đưa ra nhiều nhất là do những tranh cãi xoay quanh tiến cử nhân sự vào Văn phòng Tổng thống và bộ máy Nội các, tiếp theo là cách xử lý công việc độc đoán.Gần một nửa người tham gia thăm dò cho rằng tỷ lệ ủng hộ tụt xuống trong thời gian đầu nhiệm kỳ của ông thuộc về bản thân Tổng thống Yoon. Trách nhiệm tiếp theo là thuộc về quan chức thân cận của ông Yoon 19,7%, và đảng đối lập Dân chủ đồng hành 10,2%.59,3% người được hỏi có ý kiến tiêu cực về triển vọng điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon trong 5 năm nhiệm kỳ, giảm mạnh 17% so với kết quả thăm dò dư luận hồi tháng 5. Trong khi đó, y kiến tích cực chỉ dừng lại ở 37,6%.Liên quan đến đối phó với đợt mưa lũ gần đây, 60% ý kiến cho rằng ông Yoon thay vì ở nhà riêng ra chỉ thị thì nên trực tiếp đến hiện trường như Văn phòng Tổng thống. Bên cạnh đó, hơn 50% người tham gia đánh giá tiêu cực về công tác phòng dịch COVID-19 của Chính phủ đương nhiệm. 70% người được hỏi cho rằng việc tuyển dụng người quen của Tổng thống là một "vấn đề lớn".Trong tương lai, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol cần ưu tiên xúc tiến các chính sách trong lĩnh vực kinh tế như phát triển và tạo việc làm, ổn định giá cả và giá nhà.Cuộc thăm dò ý kiến được KBS ủy thác cho Korea Research thực hiện với khoảng 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong ba ngày 12-14/8. Kết quả cuộc thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại.