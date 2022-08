Số ca COVID-19 nguy kịch cao kỷ lục sau gần 4 tháng

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 16/8, Hàn Quốc ghi nhận 84.128 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm gần một nửa so với một tuần trước. Nguyên nhân được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh (15/8) giảm. Số mẫu xét nghiệm nhiều khả năng sẽ tăng trong ngày 16/8 kéo theo số ca nhiễm tăng.Số ca bệnh nguy kịch là 563 ca, tăng hơn 40 ca so với ngày hôm trước, và là mức cao kỷ lục sau 112 ngày.Cơ quan phòng dịch dự đoán làn sóng lây nhiễm lần này sẽ đạt đỉnh trong tháng 8 với khoảng 200.000 ca/ngày. Đến đầu tháng 9, số ca nguy kịch có thể lên tới 800-900 ca/ngày, và số ca tử vong từ khoảng 100-140 ca/ngày. Số ca tái nhiễm cũng đang có xu hướng gia tăng. Cơ quan phòng dịch một lần nữa khuyến cáo nhóm nguy cơ rủi ro cao tiêm vắc-xin mũi bổ sung.Công suất giường điều trị dành cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 45,5%. Đặc biệt công suất giường dành cho ca bệnh vừa đến nặng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 71,7%.