Kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng 7 vượt 5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/8 công bố số liệu cho biết trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 5,14 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ô tô vượt mức 5 tỷ USD/tháng, phá vỡ kỷ lục hơn 7 năm trước vào tháng 12/2014. Sản lượng xuất khẩu ô tô đạt 223.633 chiếc, cũng tăng 23,1% so với năm trước, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 xe kể từ tháng 3/2020.Kết quả này được phân tích là nhờ sự gia tăng xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường, loại xe có giá trị gia tăng tương đối cao. Xe ô tô thân thiện môi trường chiếm tỷ trọng 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng trước, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường đạt 54.222 chiếc, tăng tới 60,1%. Giá trị xuất khẩu đạt 1,47 tỷ USD, tăng 50,6%, mức cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên lượng xuất khẩu xe thân thiện môi trường vượt 50.000 chiếc/tháng. Kim ngạch xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường đã 11 tháng liên tiếp vượt ngưỡng 1 tỷ USD, kể từ tháng 9 năm ngoái.Số xe ô tô điện bán ra trong 7 tháng đầu năm nay đạt 314.000 chiếc. Xe ô tô thân thiện môi trường (bao gồm cả xe ô tô điện) chiếm 5,6% tổng số xe ô tô được đăng ký.Doanh số ô tô tại thị trường nội địa trong tháng 7 đạt 143.293 xe, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số xe nhập khẩu giảm. Lượng xe ô tô sản xuất trong tháng 7 đạt 324.000 chiếc, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn dành cho xe ô tô đã được giải tỏa một phần.