42 nước hối thúc Nga trao trả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine

Photo : YONHAP News

42 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung, lên án Nga chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine và kêu gọi Matxcơva trả lại quyền điều hành nhà máy này cho Ukraine.Trong tuyên bố chung, các nước kêu gọi Nga phải ngay lập tức rút binh lính và nhân lực chưa được cho phép ra khỏi nhà máy điện hạt nhân trên, khu vực xung quanh cũng như toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Nhân viên vận hành nhà máy điện hạt nhân hợp lệ trong phạm vi biên giới Ukraine được quốc tế công nhận phải đảm bảo có thể tự hoàn thành nhiệm vụ mà không bị cản trở bởi các mối đe dọa từ bên ngoài hay điều kiện làm việc khắc nghiệt.Các nước chỉ trích việc quân đội Nga triển khai lực lượng quân sự và vũ khí bên trong cơ sở hạt nhân là hành động không thể chấp nhận được. Đây là hành vi xem nhẹ an toàn, an ninh cũng như các quy tắc an toàn hạt nhân mà tất cả các nước thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cam kết tuân thủ.Tuyên bố lên án mạnh mẽ Nga đã lạm dụng thông tin sai lệch để biện minh cho hành động bất chính. Cộng đồng quốc tế sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động xâm lược và các hành vi bất hợp pháp.Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hồi đầu tháng 3 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine vào ngày 24/2 và bố trí quân đội cùng vũ khí lớn trong khu vực này. Được biết, kỹ sư từ Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom của Nga hiện đang tham gia vào việc vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.Thời gian gần đây, các trận pháo kích ác liệt giữa Ukraine và Nga liên tục diễn ra tại khu vực nhà máy điện hạt nhân này, làm dấy lên lo ngại về các sự kiện thảm khốc như rò rỉ chất phóng xạ. Matxcơva tuyên bố Ukraine chịu trách nhiệm về vụ tấn công khu vực này.