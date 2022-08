Toàn Hàn Quốc ghi nhận 361 vụ sạt lở đất do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 15/8, trên toàn Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 361 trường hợp bị thiệt hại do sạt lở đất, trong đó thủ đô Seoul có 14 nơi, tỉnh Gyeonggi 176 nơi, tỉnh Gangwon 72 nơi, tỉnh Nam Chungcheong 97 nơi, tỉnh Bắc Chungcheong 2 nơi.Trong đợt mưa lớn kỷ lục vừa qua, có 14 người bị thiệt mạng, 6 người mất tích và 26 người bị thương.Vào lúc 1 giờ 40 phút rạng sáng ngày 14/8, một chiếc xe tải chở hai người đã bị nước cuốn trôi xuống một dòng suối ở huyện Buyeo, tỉnh Nam Chungcheong, khiến hai người trên xe trong đó có một tài xế ngoài 50 tuổi mất tích, cơ quan cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.Tính tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 7.851 người thuộc 61 quận, huyện, thành phố thuộc 7 tỉnh, thành phải sơ tán tránh thiệt hại do mưa lũ, chủ yếu là tại Seoul và tỉnh Gyeonggi. Trong đó, có 3.138 người vẫn chưa thể trở về nhà.Về thiệt hại cơ sở hạ tầng công cộng, có tổng cộng 11 nhà ga và đường tàu bị ngập nước, 13 đoạn đường sắt bị hư hại. Có 8.970 nhà dân và cửa hàng bị ngập nước. Diện tích cây trồng bị ngập úng là 1.754 héc-ta, hơn 81.800 vật nuôi bị chết. Tiến độ khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất hiện đạt 85,9%.Tổng lượng mưa tại núi Yongmun, huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi trong vòng từ ngày 8/8 vừa qua đạt 697,5 mm, nhiều nhất cả nước; sau đó tới quận Dongjak, Seoul 538 mm. Riêng trong ngày 8/8, quận Dongjak đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 141,5 mm/giờ.