Khai mạc Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ tại Seoul

Photo : YONHAP News

"Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ 21 đã khai mạc vào ngày 16/8 tại thủ đô Seoul, dự kiến kéo dài trong vòng hai ngày tới ngày 17/8.Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là Trưởng phòng chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Huh Tae-keun, phía Mỹ là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Siddharth Mohandas. Ngoài ra còn có quan chức ở lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao của hai nước tham dự.Dự kiến Bộ Quốc phòng hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 5 và hai lần hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng gần đây, chuẩn bị cho Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) được tổ chức vào mùa thu tới.Ngoài ra, quan chức hai nước cũng sẽ thảo luận về phương án phối hợp chính sách nhằm răn đe và đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên; việc tổ chức và nghị sự cho cuộc họp của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG); vấn đề hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật; phương án bình thường hóa căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Dựa trên kết quả thảo luận lần này, Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ có kế hoạch tổ chức tiếp cuộc họp cấp chuyên viên, rồi phản ánh các nội dung thảo luận vào cuộc họp của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng trong tháng 9 và Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ trong tháng 10."Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" thường được tổ chức một năm hai lần, vào nửa đầu năm và nửa cuối năm, nhưng năm nay được tổ chức gộp thành một lần.