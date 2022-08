Trường Đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc dựng tượng “Thiếu nữ Hòa bình”

Photo : YONHAP News

Ủy ban xúc tiến dựng tượng “Thiếu nữ Hòa bình” trường Đại học quốc gia Chungnam sáng ngày 16/8 đã tổ chức họp báo, cho biết đã cho dựng tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, vào lúc 9 giờ sáng một ngày trước.Phía Ủy ban cho biết năm ngoái, trường đã lập ra cơ chế thảo luận nội bộ và nhóm họp một lần, song cuộc thảo luận chưa được diễn ra một cách đầy đủ. Sau đó, Ủy ban đã tiến hành lắp đặt tượng mặc dù không có sự tham vấn chính thức do phía trường có thái độ thờ ơ với việc dựng tượng.Vệc dựng tượng trong khuôn viên trường là nhằm an ủi và tưởng nhớ những nạn nhân của chiến tranh bao gồm phụ nữ bị ép mua vui trong thời chiến, hy vọng phía trường sẽ tích cực tham gia vào việc quan tâm và an ủi cho phần lịch sử đau thương của đất nước.Hội cựu sinh viên trường Đại học quốc gia Chungnam cũng bày tỏ lập trường ủng hộ, cho biết nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu bức tượng bị phá hại hoặc hư hỏng.Trước đó, Hội sinh viên trường Đại học quốc gia Chungnam đã tiến hành một cuộc khảo sát với 1.168 sinh viên của trường vào thời điểm Ủy ban xúc tiến dựng tượng “Thiếu nữ Hòa bình” ra mắt. Kết quả cho thấy 95,6% ý kiến ủng hộ việc dựng tượng. Tuy nhiên, phía nhà trường vẫn giữ nguyên quan điểm cần lắng nghe ý kiến của các thành viên khác trong trường.Phía trường Đại học đã tổ chức cuộc họp thứ hai, thảo luận về việc lắp đặt tượng “Thiếu nữ Hòa bình”. Sau khi kết thúc cuộc họp, phía trường thông báo có kế hoạch đưa việc đơn phương dựng tượng là vấn đề vi phạm về quy trình, thu thập ý kiến và đưa ra phương án đối phó tiếp theo.