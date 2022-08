Bổ sung rối loạn kinh nguyệt vào “bệnh nghi ngờ có liên quan” đến vắc-xin COVID-19

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết Ủy ban chuyên môn về bồi thường thiệt hại do tiêm chủng ngày 16/8 đã nhóm họp và quyết định bổ sung hiện tượng xuất huyết âm đạo bất thường như rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường là “bệnh nghi ngờ có liên quan” sau khi tiêm vắc-xin COVID-19.Quyết định trên được đưa ra sau khi Ủy ban an toàn vắc-xin COVID-19 thuộc Viện Hàn lâm y học quốc gia Hàn Quốc ngày 11/8 công bố số liệu thống kê cho thấy có tình trạng rối loạn kinh nguyệt, xuất huyết âm đạo sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, tuyên bố có thể công nhận mối liên hệ giữa những thay đổi chu kỳ kinh nguyệt và vắc-xin COVID-19.Theo đó, phụ nữ gặp trường hợp xuất huyết âm đạo bất thường sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 có thể nhận khoản chi phí điều trị tối đa 50 triệu won (38.156 USD)/người.Tuy nhiên, Ủy ban chuyên môn không toàn hoàn công nhận mối liên hệ giữa việc tiêm phòng COVID-19 và tình trạng nói trên. Quyết định thêm triệu chứng xuất huyết âm đạo vào “bệnh nghi ngờ có liên quan” là do nghi ngờ có mối liên hệ với vắc-xin COVID-19, nhưng thuộc trường hợp khó có thể công nhận là do vắc-xin gây ra vì thiếu tài liệu chứng cứ. Hiện có 12 phản ứng phụ có hại sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19 được công nhận gồm chứng đông máu, hội chứng Guillain - Barre (viêm đa dây thần kinh cấp tính), giảm tiểu cầu, liệt dây thần kinh mặt.Trước đây, viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cũng được xếp vào nhóm bệnh nghi ngờ có liên quan, nhưng đã được phân loại lại thành bệnh được công nhận có mối liên hệ theo kết quả nghiên cứu bổ sung.Trung tâm hỗ trợ bồi thường thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin COVID-19 sẽ xem xét đối tượng đã nộp đơn xin bồi thường thiệt hại sau đó liên hệ và hướng dẫn tới từng người.Trường hợp không đăng ký thì bản thân người tiêm phòng hoặc người giám hộ cần báo cáo phản ứng bất thường và đăng ký cho trung tâm y tế cùng với các tài liệu cá nhân như hồ sơ y tế.Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra dịch tễ, xác nhận mối liên hệ giữa triệu chứng xuất hiện và việc tiêm chủng, rồi quyết định có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ hay không.