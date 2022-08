Bắc Triều Tiên đánh cắp khoảng 1 tỷ USD tiền ảo trong 7 tháng đầu năm 2022

Photo : Getty Images Bank

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis (Mỹ) ngày 16/8 (giờ địa phương) cho biết trong 7 tháng đầu năm nay, tổng thiệt hại tiền điện tử bị đánh cắp lên tới khoảng 1,9 tỷ USD. Quy mô này lớn hơn nhiều so với con số 1,2 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm vụ tấn công đánh cắp 190 triệu USD từ công ty tiền ảo Nomad trong tháng 8.Chainalysis giải thích phần lớn thiệt hại tiền điện tử do hoạt động tấn công mạng trong năm nay xảy ra trên thị trường tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng về tài chính được xây dựng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain). Phần lớn số tiền bị đánh cắp trên DeFi là nhóm tin tặc có liên quan đến Bắc Triều Tiên như Lazarus, nhóm tin tặc có dính líu tới Tổng cục trinh sát miền Bắc. Ước tính, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ USD trong năm nay thông qua giao thức DeFi.Chainalysis nhấn mạnh không nên chỉ trông chờ vào việc nạn đánh cắp tiền điện tử sẽ giảm mà doanh nghiệp cần tăng cường bảo mật, đào tạo về phương thức đầu tư an toàn, phát triển khả năng thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp của các cơ quan thực thi luật pháp.