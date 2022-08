Photo : YONHAP News

Sê-ri phim truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) phát trên nền tảng Netflix đã được vinh danh là “Loạt phim quốc tế hay nhất” tại Giải thưởng truyền hình của Hiệp hội các nhà phê bình Hollywood (HCA-Hollywood Critics Association) năm 2022 diễn ra ngày 14/8 (giờ địa phương).“Trò chơi con mực” đã vượt qua nhiều đề cử khác như "Pachinko" của Hàn Quốc, "Acapulco" của Mexico, "Lupin" của Pháp, "Money Heist" (Phi vụ triệu đô) của Tây Ban Nha và "Narcos: Mexico" (Trùm ma túy: Mexico) của Mỹ và Mexico để chiến thắng giải "Loạt phim quốc tế hay nhất".Thông qua video, đạo diễn "Trò chơi con mực" Hwang Dong-hyuk bày tỏ niềm vinh dự về giải thưởng này, đồng thời cho biết đang sản xuất mùa hai của bộ phim.Ngoài ra, nam tài tử Lee Jung-jae cũng giành được giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở hạng mục loạt phim phát trực tuyến (best actor in a streaming series), đánh bại những cái tên như Gary Oldman, Tom Hiddleston.Chia sẻ sau khi nhận giải, nam diễn viên bày tỏ cảm ơn về giải thưởng lớn và cho biết đây là một tác phẩm may mắn với mình.