Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc cao nhất trong vòng 4 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 17/8, Hàn Quốc ghi nhận 180.803 ca mắc COVID-19, tăng gấp 2,1 lần so với ngày hôm trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm dồn lại sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh 15/8.So với cùng thứ Tư tuần trước, số ca mắc mới tăng gấp 1,2 lần, và là mức cao nhất sau khoảng 4 tháng kể từ ngày 13/4. Trong đó có 567 ca mắc ngoại nhập. Tuy nhiên, số ca nặng nhập viện điều trị giảm 94 ca, còn 469 ca. Cơ quan phòng dịch cho biết điều này là do nhiều bệnh nhân nặng đã có tiến triển được báo cáo sau thời gian nghỉ lễ.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 là 51%, trong đó công suất giường cho bệnh nhân nặng là 43,7%, giảm nhẹ so với ngày 16/8. Tuy nhiên lại xảy ra tình trạng một số ca mắc thuộc nhóm rủi ro cao như người có bệnh nền nặng hoặc phụ nữ mang thai không được phân bổ giường bệnh nhanh trong đợt cuối tuần và nghỉ lễ.Chính phủ Hàn Quốc quyết định chỉ định 3 trong số 18 bệnh viện ở Seoul và các địa phương lân cận đang vận hành giường cho bệnh nhân COVID-19 là bệnh viện chuyên trực vào cuối tuần để tiếp nhận ca COVID-19 nặng.Chính phủ có kế hoạch tổ chức tiêm phòng tận nơi cho các cơ sở có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp, như các cơ sở dành cho người khuyết tật để nâng tối đa tỷ lệ tiêm phòng. Ngoài ra, để nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc điều trị dạng uống, Chính phủ sẽ tiến hành giám sát tình hình sử dụng thuốc điều trị theo từng tỉnh, thành.Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng cường phòng dịch tại các cơ sở sơ tán cho người dân bị thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, để ngăn không cho dịch bệnh lây lan, nếu để xảy ra ca mắc thì chuyển ngay tới cơ sở cách ly.