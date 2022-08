Doanh thu tập đoàn lớn của Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 tăng gần 28%

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 17/8 công bố kết quả khảo sát đối với 337 trên tổng số 500 tập đoàn lớn trong nước nộp báo cáo tài chính nửa đầu năm 2022.Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay của các tập đoàn này đạt 1.641.030,3 tỷ won (1.252 tỷ USD), tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái là 1.282.773,6 tỷ won (979 tỷ USD).Theo ngành nghề, 19 trên tổng số 20 ngành có doanh thu tăng. Trong đó, doanh thu ngành hóa dầu tăng lớn nhất với 220.303 tỷ won (168,14 tỷ USD) (44,4%); tiếp theo là công nghệ thông tin (IT), điện và điện tử tăng 19,5%, ngân hàng 71,7%, chứng khoán 68,4%, ô tô và phụ tùng 14,7%. Ngược lại, doanh thu ngành viễn thông 6 tháng đầu năm đạt 27.951,2 tỷ won (21,33 tỷ USD), giảm 466,9 tỷ won (36 triệu USD).Lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp này đạt 125.388,1 tỷ won (95,7 tỷ USD), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh nhất là IT và điện, điện tử, tăng 8.820,5 tỷ won (6,73 tỷ USD) (26,8%) so với năm ngoái, tiếp theo là vận tải tăng 5.980,8 tỷ won (4,56 tỷ USD) (165,2%), hóa dầu tăng 3.907,5 tỷ won (2,98 tỷ USD) (23,7%), ô tô và phụ tùng tăng 26%, sắt thép tăng 30,8%, ngân hàng tăng 11,9%.Trong khi đó, 4 lĩnh vực có lợi nhuận kinh doanh nửa đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái gồm doanh nghiệp Nhà nước, chứng khoán, sản phẩm gia dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng.Doanh nghiệp có doanh thu cao nhất là hãng điện tử Samsung với 154.985,1 tỷ won (118,2 tỷ USD), tăng 20,1% so doanh thu với nửa đầu năm 2021. Ngược lại, doanh thu nửa đầu năm của LG Display đạt 12.078,8 tỷ won (9,2 tỷ USD), giảm 12,8%.