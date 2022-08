Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình về phía biển Tây

Photo : YONHAP News

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết vào rạng sáng ngày 17/8, đúng dịp kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây. Quân đội Hàn-Mỹ đang phân tích các thông số cụ thể của tên lửa, như tầm bắn.Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8, Tổng thống Yoon đã đưa ra một "đề xuất táo bạo" với miền Bắc, đó là hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nếu nước này dừng phát triển hạt nhân, chuyển sang phi hạt nhân hóa một cách thực chất.Động thái phóng tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Yoon đưa ra đề xuất trên, được phân tích là thiên về phản đối việc liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield -UFS).Đây là động thái phóng tên lửa đầu tiên của miền Bắc sau hơn hai tháng, kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 5/6, và là vụ phóng thứ 4 kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.Đây là lần thứ hai miền Bắc phóng tên lửa hành trình trong năm nay, nối tiếp vụ phóng vào tháng 1. Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình không vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhưng vẫn là mối uy hiếp lớn do sở hữu năng lực tấn công chính xác từ xa.Bắc Triều Tiên từng công bố nước này đã phát triển hai loại tên lửa hành trình tầm trung và xa, và đã công khai trong lễ duyệt binh và Triển lãm phát triển khoa học quốc phòng, đồng thời còn công bố kết quả phóng thử nghiệm.