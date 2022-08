Doanh thu ngành điện ảnh Hàn Quốc ba tháng liên tiếp duy trì mức trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Quyết toán ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tháng 7” công bố ngày 17/8, Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) cho biết tổng doanh thu toàn ngành tháng trước đạt 170,4 tỷ won (129,61 triệu USD), tăng 149,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn khoảng 7,4% so với tháng 7 năm 2019, trước khi bùng dịch COVID-19.Doanh thu tháng ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đã phục hồi về mức trước đại dịch ba tháng liên tiếp, sau khi Chính phủ ban lệnh dỡ bỏ giãn cách xã hội hồi tháng 5.Phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong tháng 7 là "Phi công siêu đẳng Maverick" (Top Gun: Maverick) với 52 tỷ won (39,55 triệu USD), chiếm 38,7% tổng doanh thu của cả tháng. Phim có doanh thu cao tiếp theo thuộc về “Thor: Tình Yêu và Sấm Sét 2022” (Thor: Love and Thunder) với doanh thu 29,4 tỷ won (22,36 triệu USD) (17,2%) và “Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy” (Hansan: Rising Dragon) với 23,4 tỷ won (17,8 triệu USD) (13,7%) chỉ sau 5 ngày ra mắt.Theo nhà phân phối, Lotte Entertainment và CJ ENM đã ghi nhận doanh thu lần lượt là 75,4 tỷ won (57,34 triệu USD) (44,3%) và 34,3 tỷ won (26,09 triệu USD) (20,1%) trong tháng trước, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai. Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng, hãng phân phối điện ảnh trong nước giành hai vị trí đầu trong bảng xếp hạng về công ty phân phối theo tháng.