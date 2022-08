Hàn Quốc rà soát tư thế sẵn sàng đối phó sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa hành trình

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo bằng văn bản ngày 17/8, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã phát hiện Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây vào sáng sớm cùng ngày thông qua tài sản liên quân Hàn-Mỹ.Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han 9 giờ sáng cùng ngày đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh với quan chức Văn phòng an ninh quốc gia, nghe báo cáo tình hình từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và kiểm tra tư thế đối phó của quân đội.Các quan chức tham dự cuộc họp đã quyết định theo dõi chặt chẽ xu hướng liên quan trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành tập trận quản lý khủng hoảng trước thềm cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi".Đây là lần thứ 22 trong năm nay, quân đội Hàn Quốc phát hiện miền Bắc phóng tên lửa bao gồm cả tên lửa đạn đạo và pháo phản lực, và là vụ phóng tên lửa hành trình được công bố sau 7 tháng kể từ tháng 1 đầu năm nay.