Luật giảm lạm phát của Mỹ có hiệu lực dự kiến gây bất lợi cho xe điện Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 (giờ địa phương) đã ký tên vào Luật giảm lạm phát, có nội dung đầu tư 369 tỷ USD vào ngành công nghiệp năng lượng xanh như năng lượng Mặt trời, xe điện, pin nhằm mục tiêu giảm 40% lượng khí thải carbon cho tới năm 2030 so với mức của năm 2005.Vấn đề nằm ở chỗ các ưu đãi từ luật này chỉ áp dụng đối với sản phẩm có sử dụng phụ tùng và khoáng sản xuất xứ từ Mỹ. Người mua được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế khi mua ô tô điện hoặc ô tô gắn pin nhiên liệu nhằm cắt giảm phát thải carbon, nhưng lại chỉ giới hạn với các xe được sản xuất ở Mỹ.Biện pháp này của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, song các dòng xe điện Hàn Quốc được ưa chuộng tại Mỹ như Ioniq 5, EV6 lại là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên. Đó là bởi xe điện của hãng Hyundai và Kia nằm ngoài phạm vi áp dụng ưu đãi thuế do được sản xuất tại Hàn Quốc và xuất khẩu sang Mỹ.Công ty ô tô Kia tại Mỹ đã gửi thư cho các đại lý nước sở tại cho biết sự thay đổi đột ngột về ưu đãi thuế sẽ gây ra gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh và bất lợi cho khách hàng, kêu gọi bán xe càng sớm càng tốt trước khi luật có hiệu lực.Chính phủ Hàn Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại với Mỹ rằng Luật giảm lạm phát có thể vi phạm quy tắc thương mại như Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ và các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, phía Washington chưa đưa ra câu trả lời cụ thể.Washington ngày càng tăng cường chính sách kiềm chế Bắc Kinh và xây dựng chuỗi cung ứng lấy Mỹ làm trung tâm, được bắt đầu kể từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Do đó, Hàn Quốc cần có sự chuẩn bị chặt chẽ, nhằm ứng phó với những thay đổi trong chính sách ở lĩnh vực xe điện, chíp bán dẫn và pin.