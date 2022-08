Ngoại trưởng Hàn Quốc: “Thảo luận chặt chẽ với các nước lớn nhằm thực hiện đề xuất táo bạo với Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã báo cáo công việc bằng văn bản trong cuộc họp toàn thể Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội sáng ngày 18/8, cho biết sẽ tái khởi động cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, thực hiện “đề xuất táo bạo” và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trên nền tảng hợp tác Hàn-Mỹ.Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh Hàn Quốc 15/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra “đề xuất táo bạo”, bao gồm nội dung khởi động Chương trình trao đổi tài nguyên lương thực bán đảo Hàn Quốc (R-FEP) nếu Bắc Triều Tiên tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa một cách chân thành.Để khởi động Chương trình trao đổi tài nguyên lương thực bán đảo Hàn Quốc thì cần phải nhận được miễn trừ lệnh trừng phạt từ Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ngoại trưởng Park cho biết theo cách tiếp cận toàn diện và cân bằng giữa răn đe, khuyên ngăn và đối thoại, Chính phủ sẽ tiến hành xây dựng môi trường mà miền Bắc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Khi Bình Nhưỡng có thêm hành động khiêu khích nghiêm trọng như tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7, Hàn Quốc sẽ cùng Mỹ và Nhật Bản kiến nghị Hội đồng bảo an bổ sung lệnh trừng phạt mới, cũng như áp lệnh trừng phạt riêng.Hàn Quốc sẽ can thiệp có nguyên tắc, cùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm kiếm phương án cải thiện tình hình nhân quyền và nhân đạo cho người dân miền Bắc.Tiếp đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu vào năm sau, Chính phủ có kế hoạch làm sâu sắc thêm mối quan hệ Hàn-Mỹ cả về chiều sâu và phạm vi.Theo kế hoạch thúc đẩy tham vấn chiến lược cấp cao Hàn-Mỹ trong từng lĩnh vực, Ông Park đề xuất tổ chức đối thoại chiến lược cấp Ngoại trưởng và Thứ trưởng Ngoại giao, cơ chế thảo luận chiến lược về răn đe mở rộng cấp cao Hàn-Mỹ, hội đồng kinh tế cấp cao và đối thoại an ninh kinh tế.Về ngoại giao với Trung Quốc, Ngoại trưởng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy phát triển đôi bên cùng có lợi thông qua trao đổi cấp cao và mở rộng hợp tác thực chất, khởi động đối thoại chiến lược về an ninh quốc gia, xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong năm nay, đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng song phương.Ông Park nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ thiết lập quan hệ chiến lược mới với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các quốc đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ, quản lý các chiến lược khu vực hiện có trong khuôn khổ vĩ mô.Mặt khác, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo trong sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng, vận hành cơ quan về công nghiệp quốc phòng tại 8 quốc gia như Ba Lan, Ả-rập Xê-út, Australia, Na Uy, Mỹ, Malaysia và Indonesia nhằm tăng cường ngoại giao trong việc giao thương trong lĩnh vực này theo từng quốc gia.Ngoại trưởng Park cũng giải thích kế hoạch thành lập cơ quan Hàn kiều tại nước ngoài như một cơ quan đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao với quy mô khoảng 150-200 nhân sự tại ba hoặc bốn quốc gia, tiếp quản nhiệm vụ của Quỹ Hàn kiều tại nước ngoài.