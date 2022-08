Tổ chức dân sự Hàn-Trung hợp tác khôi phục rừng ngập mặn tại Trung Quốc

Photo : KBS News

Tại thành phố Hạ Môn, ven biển phía Đông Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, có một cánh rừng ngập mặn trải dài hàng km. Rừng ngập mặn đóng vai trò là "đê chắn sóng tự nhiên" nhờ hệ thống rễ cây phức tạp, lại có tỷ lệ hấp thụ carbon cao hơn gấp 10 lần so với các loài thực vật khác, nên còn được mệnh danh là "lá phổi của Trái đất".Tuy nhiên, tại Trung Quốc, diện tích rừng ngập mặn đã bị thu hẹp đáng kể so với vài chục năm trước đây, có lúc đã bị giảm đi tới hơn 60% do các dự án khai hoang, khai thác cát, xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản.Vào đầu những năm 2000, tổ chức môi trường địa phương đã tiến hành dự án khôi phục rừng ngập mặn ở Hạ Môn, trồng các loài thực vật ngập mặn trên các bãi bùn ven biển. Mỗi năm, lại có hàng trăm tình nguyện viên tham gia vào dự án trồng rừng ngập mặn, quy mô lên tới cả triệu cây được trồng. Nhờ đó mà khoảng 10% diện tích rừng ngập mặn bị phá hủy đã được phục hồi. Một tình nguyện viên chia sẻ phần đông mọi người không biết rõ về rừng ngập mặn. Phải tới tận nơi trải nghiệm mới thấy trân trọng môi trường.Từ năm 2010, các tổ chức dân sự của Hàn Quốc cũng tham gia vào dự án khôi phục rừng ngập mặn ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, năm nay đã bước sang năm thứ 12. Tổng số tiền hỗ trợ cho dự án tính tới nay là 180 triệu won (136.000 USD), với 190.000 cây đã được trồng. Việc tổ chức dân sự Hàn Quốc tham gia dự án này là bởi khủng hoảng biến đổi khí hậu, như hiện tượng Trái đất nóng lên, sẽ tác động tới cả Hàn Quốc về lâu dài.Đại diện từ Liên minh bảo hộ rừng ngập mặn Trung Quốc hy vọng sẽ có thêm nhiều người dân Hàn Quốc biết về các tổ chức và hoạt động bảo hộ rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.Có thể thấy, dù Hàn Quốc và Trung Quốc đang mâu thuẫn trong một số lĩnh vực nhạy cảm như chính trị, văn hóa, nhưng tổ chức dân sự của hai nước vẫn đang tiếp tục hợp tác nhằm cứu lấy Trái đất.