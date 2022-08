Thu nhập bình quân hộ gia đình Hàn Quốc quý II tăng cao kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/8 công bố trong quý II năm nay, thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình Hàn Quốc là 4.830.000 won (3.663 USD), tăng 12,7% so với cùng kỳ một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc đưa cả hộ gia đình một thành viên vào thống kê thu nhập hộ gia đình năm 2006.Sự gia tăng thu nhập này được phân tích là nhờ khoản bù đắp thiệt hại do COVID-19 mà Chính phủ Hàn Quốc chi trả cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Trong đó, thu nhập chuyển giao (bao gồm khoản hỗ trợ của Chính phủ trong ngân sách bổ sung lần hai) tăng 44,9%, mức tăng cao nhất trong số các hạng mục thu nhập của hộ gia đình.Thêm vào đó, lĩnh vực dịch vụ có chiều hướng hồi phục do Chính phủ xóa bỏ lệnh giãn cách xã hội, nên thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình tăng 14,9%, mức tăng cao nhất từ tước tới nay. Do tình hình tuyển dụng được cải thiện nên thu nhập từ lao động của hộ gia đình tăng hơn 5%.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích khi thu nhập của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tăng thì thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình cũng sẽ tăng. Với các hộ thu nhập thấp, nếu lao động có việc làm tăng thì thu nhập từ lao động của các hộ này cũng tăng theo.Trong quý II, chi tiêu hộ gia đình tăng 6%, mức tăng cao nhất (xét trong các quý II) kể từ sau năm 2010. Đặc biệt, chi tiêu ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, ăn uống và giải trí có mức tăng kỷ lục, được phân tích là ảnh hưởng từ việc Chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nếu xét tới tỷ lệ tăng giá tiêu dùng thì chi tiêu thực tế của hộ gia đình lại chỉ tăng 0,4%, cho thấy sự gia tăng tiêu dùng hộ gia đình chủ yếu là do giá cả tăng cao.Chênh lệch giữa nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất và 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 5,6 lần, tương tự một năm trước.