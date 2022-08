Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại ngày 19/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết sẽ tích cực phản ánh lợi ích quốc gia trong các cuộc đàm phán của sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng, dự kiến chính thức bắt đầu từ tháng 9 tới.Phó Thủ tướng Choo cho biết IPEF là nơi để thảo luận về trật tự và chuẩn mực kinh tế mới trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, chuỗi cung ứng và trung hòa carbon. Do đó, Hàn Quốc sẽ đưa ra lập trường ngay ở giai đoạn thiết lập các quy chuẩn, đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác đa tầng để ứng phó với việc “khối hóa” chuỗi cung ứng.Chính phủ sẽ tham gia IPEF một cách chủ động trên bốn lĩnh vực chính là thương mại, chuỗi cung ứng, kinh tế thân thiện với môi trường và nền kinh tế công bằng. Nếu có thể, Seoul sẽ hoàn thiện các quy trình trong nước như trình báo cáo lên Quốc hội trong tháng 8, cũng như tiếp tục trao đổi với các bên liên quan và tích cực phản ánh lập trường trong quá trình đàm phán trong tương lai, khi Hội nghị Bộ trưởng IPEF bắt đầu vào tháng 9.Mặt khác, Phó Thủ tướng Choo nhấn mạnh về việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Hợp tác song phương Hàn-Trung đang được củng cố thời gian gần đây như hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Trung, do đó cần thúc đẩy hợp tác kinh tế với Bắc Kinh trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào ngày 24/8/2022.Thông qua các cuộc hội đàm cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, Seoul sẽ thảo luận với Bắc Kinh về phương án hợp tác trong nhiều mặt, từ mối quan tâm chung như văn hóa, biến đổi khí hậu, y tế đến vấn đề về chính sách kinh tế vĩ mô, hợp tác chuỗi cung ứng, thương mại hay giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc.Ông Choo nói thêm sẽ mở rộng hợp tác lĩnh vực kinh tế với Trung Quốc không chỉ ở cấp Chính phủ trung ương mà còn trên nhiều phương diện khác như cấp địa phương và khối tư nhân.