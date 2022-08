Lo ngại xu hướng tăng trưởng kinh tế chậm lại khi giá cả tiếp tục leo thang

Photo : KBS News

Trong báo cáo “Xu hướng kinh tế gần đây số tháng 8” (còn được gọi là Sách xanh) công bố ngày 19/8, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc bày tỏ lo ngại nền kinh tế sẽ chững lại, đà phục hồi xuất khẩu trong tương lai bị thu hẹp trong bối cảnh giá cả tiếp tục leo thang do yếu tố bên ngoài bất ổn và chịu ảnh hưởng phần nào từ tâm lý về nền kinh tế.Đây là tháng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 6, Bộ Kế hoạch và tài chính lo ngại về xu hướng tăng trưởng kinh tế chậm lại.Chỉ số vật giá tiêu dùng tháng 7 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục sau 23 năm 8 tháng kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á tháng 11 năm 1998. Tuy nhiên, xu hướng tăng vật giá dự kiến sẽ đạt đỉnh do giá dầu và lương thực quốc tế giảm. Chính phủ dự đoán tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ chững lại trong tháng 9 và 10.Doanh số bán lẻ trong tháng 6 giảm 0,9% so với tháng 5, xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp. Chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 86 điểm, giảm 10,4 điểm so với một tháng trước, lần đầu dưới ngưỡng 90 điểm kể từ tháng 9 năm 2020. Chỉ số này dưới 100 điểm thì phản ánh tâm lý tiêu dùng bi quan.Xuất khẩu tháng 7 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số tháng thứ hai liên tiếp. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 6 tăng 0,6% so với tháng 5, đà tăng hai tháng liền do tình trạng gián đoạn nguồn cung chíp bán dẫn được cải thiện phần nào.