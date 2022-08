McDonald's tăng giá hamburger tại thị trường Hàn Quốc lần thứ hai trong năm

Photo : KBS News

Công ty McDonald's Korea ngày 19/8 công bố sẽ tăng bình quân 4,8% giá của 68 món trong thực đơn bắt đầu từ ngày 25/8 tại tất cả các cửa hàng trên toàn Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai hãng này nâng giá thực đơn trong năm nay, sau lần nâng bình quân 2,8% vào tháng 2.Theo đó, giá một chiếc hamburger cỡ lớn "Big Mac" tăng từ 4.600 won (3,47 USD) lên 4.900 won (3,69 USD). Giá một chiếc "Double Bulgogi Burger" tăng từ 4.400 won (3,32 USD) lên 4.500 won (3,39 USD). Các món tráng miệng, đồ uống khác cũng tăng từ 100 đến 400 won (0,1 đến 0,3 USD). Hãng giải thích rằng đã điều chỉnh lại giá thực đơn do giá nguyên liệu, chi phí vận tải trong và ngoài nước tăng vọt.Không chỉ McDonald's, hàng loạt chuỗi cửa hàng thương hiệu hamburger lớn khác trong nước cũng đồng loạt tăng giá, như hãng No Brand Burger đã nâng 5,5% giá vào ngày 18/8, chỉ 6 tháng sau đợt nâng giá vào tháng 2. Các chuỗi cửa hàng nhượng quyền khác như Burger King hay Lotteria, KFC cũng đã nâng tiếp giá thực đơn chỉ trong vòng 5-6 tháng sau đợt nâng giá trước đó.Thông thường, các chuỗi cửa hàng này chỉ nâng giá mỗi năm một lần, nhưng đang có chiều hướng đẩy nhanh tốc độ tăng giá là do tình hình giá cả leo thang. Ngay tới cả một món ăn bình dân như hamburger cũng tăng giá, không khỏi làm túi tiền của người tiêu dùng càng thêm eo hẹp.