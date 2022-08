Lo ngại trước việc áp dụng hệ thống cấp giấy phép du lịch điện tử với đảo Jeju

Photo : YONHAP News

Trước tình trạng nhiều trường hợp đoàn khách du lịch nước ngoài bị từ chối nhập cảnh, hoặc mất tích, bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào đảo Jeju, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 19/8 đã tổ chức buổi hội thảo nhằm giải thích tính chính đáng của việc áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử (K-ETA) tại đảo Jeju, và cho biết sẽ áp dụng chế độ này trong năm nay.Sau khi hoạt động nhập cảnh miễn thị thực được nối lại, nhiều trường hợp nhập cảnh để làm việc bất hợp pháp đã xảy ra khiến Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra nhập cảnh đối với khách du lịch. Thậm chí, có trường hợp đoàn du khách đến từ Thái Lan đã xuống sân bay quốc tế đảo Jeju được hơn một tiếng đồng hồ nhưng chỉ chưa đến một nửa trong số này ra đến được sảnh sân bay.Tính đến ngày 15/8, 820 trong số 1.390 khách du lịch người Thái Lan đến đảo Jeju đã bị từ chối nhập cảnh, tức cứ 6 trên 10 người phải quay đầu về nước khi đến đảo Jeju. Đây cũng là một trong nhưng lý do khiến Bộ Tư pháp Hàn Quốc quyết định áp dụng hệ thống cấp phép du lịch điện tử đối với địa điểm du lịch nổi tiếng này.Bộ Tư pháp nhấn mạnh người nước ngoài đang đã cố gắng đến đảo Jeju, nơi không cần giấy phép du lịch điện tử cũng được nhập cảnh, để làm việc bất hợp pháp, do bị từ chối cấp phép nhập cảnh ở các sân bay và cảng khác như sân bay quốc tế Incheon.Bộ cũng khẳng định việc áp dụng hệ thống này không có nghĩa là ngăn cản khách du lịch đến đảo Jeju mà nhằm lọc và ngăn chặn việc nhập cảnh hay làm việc bất hợp pháp với lý do đi du lịch đang xảy ra nhiều trong thời gian gần đây.Giới kinh doanh lữ hành ở đảo Jeju bày tỏ lo ngại nếu hệ thống này được thực thi thì có thể sẽ xảy ra trường hợp hai hoặc ba người trong cùng một nhóm nếu bị đánh giá là “nghi ngờ mục đích nhập cảnh” thì sẽ không được cấp phép nhập cảnh khiến nhu cầu khách du lịch bị thu hẹp.Cũng có ý kiến cho rằng hệ thống này sẽ là điểm bất lợi so với các thành phố du lịch khu vực châu Á đang mở cửa rộng rãi cho khách du lịch.Bộ Tư pháp có kế hoạch áp dụng hệ thống cấp giấy phép điện tử trong năm nay, song sau khi lấy ý kiến của chính quyền đảo Jeju và giới kinh doanh lữ hành thì đã quyết định không áp dụng.