Triển lãm lịch sử trang phục Hanbok đầu tiên tại Washington

Photo : YONHAP News

Một triển lãm đặc biệt có tên "Korean Fashion: From Royal Court to Runway" (tạm dịch "Trang phục truyền thống Hàn Quốc - Từ cung điện tới sàn diễn") giới thiệu về sự thay đổi của trang phục truyền thống Hàn Quốc (Hanbok) trong lịch sử cận đại, đã được tổ chức tại Bảo tàng Dệt may, Đại học George Washington (Mỹ) từ ngày 20/8.Triển lãm trưng bày 85 bộ Hanbok, trong đó đáng chú ý là một bộ mà vua Gojong (Cao Tông) (1852-1919) mặc như trang phục hàng ngày.Triển lãm còn trưng bày một tấm đệm ngồi của vua Gojong có màu vàng, màu sắc mà chỉ có các vị Hoàng đế Trung Quốc mới được dùng, với những hoa văn đa dạng, nhiều màu sắc đẹp mắt.Đây là những tác phẩm từng được Hoàng thất triều vua Gojong trực tiếp mang trưng bày tại Triển lãm Columbian thế giới ở Chicago năm 1893. Sau một thời gian dài bị rơi vào quên lãng, giờ đây các món đồ này lại có cơ hội tỏa sáng sau 130 năm tại một triển lãm Hanbok đầu tiên ở thủ đô Washington.Một chuyên gia về bảo tồn của Bảo tàng Dệt may Đại học George Washington cho biết đã có cảm giác như "du hành thời gian" khi được tiếp cận với những trang phục truyền thống này, bất ngờ về tình trạng vải và màu sắc được sử dụng. Chất liệu trang phục thật không thể tìm thấy ở thời đại ngày nay, hoàn hảo tới khó tin.Một chuyên gia về trang phục Đông Á Đại học George Washington nhấn mạnh mặc dù có nhiều hình dáng khác nhau nhưng một điều chắc chắn đó là Hanbok chính là trang phục truyền thống lâu đời của Hàn Quốc. Các ghi chép trực quan thể hiện rằng người Hàn Quốc mặc trang phục Hanbok đã xuất hiện từ thế kỷ thứ V. Hanbok luôn có sự biến đổi, và luôn được coi là văn hóa riêng của Hàn Quốc.Triển lãm này cũng quy tụ các trang phục theo mô típ Hanbok của nhà thiết kế thời trang Nora Noh, nhà thiết kế thời trang đầu tiên của Hàn Quốc đã vươn đến sàn diễn thời trang Paris.Ngoài ra, công chúng Mỹ cũng rất hào hứng với các tác phẩm Habok từng xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được trưng bày tại triển lãm đặc biệt này.Triển lãm trên sẽ kéo dài tới hết tháng 12 năm nay.