Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận “Lá chắn tự do Ulchi”

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Lá chắn tự do Ulchi" từ ngày 22/8 kéo dài tới ngày 1/9, với mục tiêu nhằm thuần thục tư thế phòng thủ liên quân trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Cuộc tập trận chia làm hai phần, trong đó phần một có trọng tâm là phòng thủ và phần hai là tập trung vào phản công với giả định miền Bắc tiến hành tấn công.Phần đầu của cuộc tập trận được tiến hành cùng với cuộc diễn tập "Ulchi" về đối phó với các tình huống khẩn cấp do Chính phủ Hàn Quốc chủ quản, kéo dài trong 4 ngày.Khoảng 4.000 đơn vị, bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức công và 480.000 người đã tham gia huấn luyện triệu tập khẩn và chuyển đổi sang thời chiến. Phía quân đội cho biết cuộc diễn tập nhằm thuần thục quy trình quản lý khủng hoảng và hỗ trợ tác chiến liên quân của các cơ quan Chính phủ từ cấp trung ương tới địa phương, kỳ vọng cuộc diễn tập này sẽ nâng cao được năng lực tiến hành cuộc chiến trên toàn quốc trong trường hợp miền Bắc khiêu khích đến lãnh thổ.Trong cuộc tập chung Hàn-Mỹ, việc triển khai diễn tập cơ động ngoài trời vốn bị lược bỏ từ năm 2018 đã được khôi phục, nâng cao tính thực tiễn và tiến hành cùng với công tác đánh giá nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến thông qua đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Có tổng cộng 13 hoạt động diễn tập cơ động ngoài trời như diễn tập chiến đấu khoa học liên quân, diễn tập bắn từ trực thăng tấn công của liên quân.Đây là cuộc tập trận phòng thủ, nhưng Bắc Triều Tiên đang lên tiếng phản đối và gọi đây là “cuộc tập trận xâm lược miền Bắc”.Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ khu vực huyện Onchon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Tây vào ngày 17/8 vừa qua, trong thời gian liên quân Hàn-Mỹ diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi". Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol là kẻ "vô liêm sỉ", hôm nay thì rêu rao "đề xuất táo bạo" với Bình Nhưỡng nhưng hôm sau lại diễn tập chiến tranh xâm lược miền Bắc.Có khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thêm hành vi khiêu khích quân sự như phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian tập trận “Lá chắn tự do Ulchi". Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội miền Bắc cũng như duy trì tư thế chuẩn bị vững chắc.