Hàn Quốc phụ thuộc ngày càng lớn vào nhập khẩu vật liệu pin từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 22/8 cho biết trong vòng 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu oxit liti, một vật liệu quan trọng để sản xuất pin thứ cấp, đạt hơn 1,74 tỷ USD, trong đó có 1,47 tỷ USD (chiếm 84,4%) là nhập khẩu từ Trung Quốc. Còn lại 13% là nhập khẩu từ Chile, 1,7% từ Nga.Trong cùng thời điểm này, Hàn Quốc nhập khẩu 157,4 triệu USD cobalt, trong đó 127,44 triệu USD (81%) từ Trung Quốc. Nhập khẩu than chì tự nhiên đạt 71,95 triệu USD, trong đó 64,45 triệu USD (89,6%) là từ Trung Quốc.Hàn Quốc đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu tài nguyên từ Trung Quốc. Trước đó, tỷ lệ nhập khẩu oxit liti từ Trung Quốc từng chiếm 64,9% vào năm 2018, đã tăng lên 83,8% vào năm ngoái, mức tăng là 18,9%. Tỷ lệ nhập khẩu cobalt từ Trung Quốc tăng từ 53,1% lên 64% (tăng 10,9%) trong cùng khoảng thời gian này. Nhập khẩu than chì tự nhiên cũng tăng từ 83,7% lên 87,5% (tăng 3,8%), và năm nay gần chạm ngưỡng 90%.Trong khi đó, từ năm sau, nếu doanh nghiệp ô tô điện lắp pin sử dụng khoáng sản và phụ tùng của Trung Quốc trên một tỷ lệ nhất định thì sẽ không được nhận trợ cấp ô tô điện từ Chính phủ Mỹ.Trong Luật giảm lạm phát mà Tổng thống Joe Biden vừa ký tên thông qua, chỉ có các xe ô tô điện được sản xuất, lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ mới được nhận trợ cấp 7.500 USD một xe.Theo luật này, số mẫu ô tô điện được nhận trợ cấp từ Chính phủ Mỹ giảm đi 21 mẫu. Toàn bộ 5 mẫu xe điện của hai hãng ô tô Hàn Quốc là Hyundai và Kia được sản xuất trong nước rồi xuất khẩu sang Mỹ cũng đều bị loại khỏi đối tượng trợ cấp. Nếu không được trợ cấp thì giá xe sẽ tăng, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ mất đi năng lực cạnh tranh giá thành so với các xe điện khác được sản xuất tại Mỹ. Ô tô Hyundai đang xây dựng nhà máy xe điện tại bang Georgia, Mỹ nhưng phải ba năm sau mới hoàn công.Theo Luật giảm lạm phát, trong năm sau, pin ô tô điện phải sử dụng trên 40% khoáng sản được khai thác, gia công tại khu vực Bắc Mỹ hoặc tại các nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, và tỷ lệ này sẽ lên tới 80% trong năm 2027. Về phụ tùng, ô tô điện phải sử dụng trên 50% phụ tùng được sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ từ năm sau và tăng lên 100% vào năm 2029.Việc Mỹ siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp ô tô điện như trên được phân tích là nhằm loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng ô tô và pin, tương tự như chíp bán dẫn.Hàn Quốc đang kịch liệt phản đối và chỉ ra rằng các quy định mới này có yếu tố vi phạm nguyên tắc "đối xử tối huệ quốc" trong FTA Hàn-Mỹ và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Dư luận và doanh nghiệp đang quan tâm về nội dung hướng dẫn cụ thể mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra trong thời gian tới.