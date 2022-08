BTS được đề cử ở 6 hạng mục của Giải thưởng video âm nhạc MTV

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý BigHit Music ngày 20/8 thông báo nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được đề cử tổng cộng ở 6 hạng mục tại Giải thưởng video âm nhạc MTV 2022 (MTV Video Music Awards - VMA).Trước đó, ban tổ chức VMA đã công bố 4 hạng mục đề cử dành cho BTS gồm “Biên đạo hay nhất” (Best Choreography)', “MV công nghệ vũ trụ ảo (metaverse) xuất sắc nhất” (Best Metaverse Performance), “MV hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất” (Best Visual Effects) và “MV K-pop hay nhất" (Best K-pop).Theo thông báo cùng ngày, nhóm còn được đề cử ở hạng mục “Nhóm nhạc của năm” (Group of the Year). Thêm vào đó, ca khúc “Left and Right” do thành viên Jung-kook hợp tác với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth được đề cử giành giải “Bài hát của mùa hè” (Song of Summer).“Left and Right” của Jung-kook và Charlie Puth là một ca khúc nhạc Pop mới mẻ. Bài hát đã lọt bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard trong 7 tuần liên tiếp và vẫn đang trở thành cơn sốt trên thế giới. MV “Left and Right” đã vượt mốc 100 triệu lượt xem vào ngày 13/7.BTS rất có duyên với Giải thưởng video âm nhạc MTV khi từng giành giải “Nhóm nhạc xuất sắc nhất" (Best Group) và “MV K-pop hay nhất” vào năm 2019 và liên tiếp giành giải này trong hai năm tiếp theo. BTS sẽ đứng trước thách thức giành giải này lần thứ 4 liên tiếp trong lễ trao giải năm nay.Lễ trao giải VMA do kênh truyền hình MTV chủ quản sẽ diễn ra vào ngày 28/8 (giờ địa phương) tới tại bang New Jersey (Mỹ).