10 địa phương bị thiệt hại do mưa lớn kỷ lục được tuyên bố

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/8 đã tuyên bố 10 địa phương bị thiệt hại do đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài trong vòng 10 ngày từ ngày 8/8 vừa qua thuộc thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Tại thủ đô Seoul, các địa phương nằm trong danh sách "Khu vực thảm họa đặc biệt" là quận Yeongdeungpo, quận Gwanak, phường Gaepo 1 thuộc quận Gangnam. Tại tỉnh Gyeonggi là thành phố Seongnam, thành phố Gwangju, thành phố Yangpyeong, xã Geumsa và Sanbuk thuộc thành phố Yeoju. Tỉnh Gangwon là huyện Hoengseong, tỉnh Nam Chungcheong là huyện Buyeo và huyện Cheongyang.Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng ngày đã phê chuẩn phương án tuyên bố "Khu vực thảm họa đặc biệt" với những địa phương được xác định là đủ điều kiện, nhằm triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách nhanh chóng. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan sớm hoàn tất công tác điều tra quy mô thiệt hại với các địa phương còn lại. Ông Yoon khẳng định Chính phủ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ khắc phục thiệt hại khẩn cấp cho các địa phương đã được tuyên bố, để người dân địa phương đó sớm ổn định cuộc sống thường nhật.Các địa phương đã được tuyên bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt" sẽ được hỗ trợ tối đa 80% chi phí khắc phục thiệt hại bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Người dân bị thiệt hại sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau, như miễn giảm thuế địa phương, 12 loại phí công cộng như bảo hiểm y tế, tiền điện, tiền gas, dịch vụ viễn thông.Cho tới cuối tháng này, Chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra về quy mô thiệt hại để tuyên bố tiếp Khu vực thảm họa đặc biệt với các địa phương đủ điều kiện. Xét tới việc Tết Trung thu đang tới gần, Chính phủ sẽ chi trả nhanh tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương dù địa phương đó chưa lập xong kế hoạch khắc phục thiệt hại. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan nhằm phòng ngừa tái diễn thiệt hại tương tự ở các khu vực dễ ngập úng, sạt lở đất.Mặt khác, Bộ Hành chính và an toàn đã ưu tiên chi trả 10,7 tỷ won (8 triệu USD) ngân sách đặc biệt đối phó với thiên tai, sự cố để các địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại khẩn cấp, như tại quận Dongjak, thủ đô Seoul.