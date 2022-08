Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục xem xét đơn kháng án của công ty Mitsubishi Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bán tài sản trong nước của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) để chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Phía công ty Mitsubishi đã kháng án một lần, nhưng bị Tòa án bác bỏ. Tháng 4 năm nay, công ty này lại kháng án lần hai lên Tòa án tối cao Hàn Quốc.Nếu xét thấy không có lý do nào cần thiết để xem xét lại kết luận trước đó, Tòa án tối cao sẽ có thể ra quyết định dừng xem xét đơn kháng cáo của phía bị đơn trong vòng 4 tháng. Nếu lần này, đơn kháng án lần hai của Mitsubishi tiếp tục bị Tòa án bác bỏ thì lệnh bán tài sản sẽ được ấn định. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 4 tháng vào ngày 19/8 nhưng Tòa án tối cao vẫn chưa ra quyết định. Điều này có nghĩa là Tòa án sẽ tiếp tục xem xét đơn kháng án lần hai của công ty Nhật Bản.Phía các nạn nhân đang thể hiện lập trường phản đối gay gắt, nhấn mạnh rằng những nạn nhân còn sống đều đã ngoài 90 tuổi, không thể chờ đợi thêm nữa. Đại diện tổ chức dân sự hỗ trợ nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tòa án tối cao trì hoãn ra quyết định bác đơn kháng án của công ty Nhật Bản trong khi không còn lý do gì để xem xét thêm vụ án này.Đặc biệt, phía các nạn nhân đặt ra nghi vấn, cho rằng việc Bộ Ngoại giao trình ý kiến lên Hội đồng xét xử hồi tháng 7 năm nay, trong đó giải thích về những nỗ lực ngoại giao, đã tác động tới quyết định của Tòa án tối cao.Chính phủ đang cố gắng kéo dài thời gian trước khi Tòa án tối cao ra quyết định, nhằm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Ngoại trưởng Park Jin cho biết sẽ nỗ lực để thu thập đầy đủ ý kiến và trao đổi với các nạn nhân, tìm ra phương án giải quyết hợp lý.Nhưng phía các nạn nhân và doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản hiện vẫn đang mâu thuẫn lập trường sâu sắc, nên dự kiến Chính phủ sẽ khó tìm ra một giải pháp ngoại giao cho tới trước khi có quyết định pháp lý.