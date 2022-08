Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 22/8 đã chủ trì cuộc họp Nội các, trực tiếp rà soát tình hình cuộc tập trận "Ulchi" được diễn ra trên quy mô toàn quốc trong vòng 4 ngày từ cùng ngày.Tổng thống nhấn mạnh cuộc tập trận lần này sẽ là xuất phát điểm để Chính phủ Hàn Quốc thiết lập mới trạng thái sẵn sàng đối phó, phù hợp với sự thay đổi hình thái chiến tranh hiện nay.Ông Yoon chỉ ra các âm mưu tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông quốc gia, tấn công vào các hạ tầng công nghiệp cơ bản như nhà máy điện nguyên tử, hạ tầng công nghiệp công nghệ cao trong đó có chíp bán dẫn, và cả chuỗi cung ứng nguyên vật liệu quan trọng, âm mưu tấn công và vô hiệu hóa năng lực chiến đấu của Hàn Quốc.Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan phải tập trận trên tinh thần vừa duy trì chức năng của đơn vị mình, vừa phải hỗ trợ tác chiến quân sự, vừa chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân dù trong bất cứ tình huống nguy cấp nào. Chỉ có diễn tập như thực chiến mới có thể bảo vệ vững chắc tính mạng của người dân và an ninh quốc gia. Trạng thái an ninh vững chắc phải trở thành nền tảng để duy trì hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Cuộc tập trận Ulchi là cuộc diễn tập đối phó với các tình huống khẩn cấp trên phương diện Chính phủ, với sự tham gia của hơn 480.000 người thuộc hơn 4.000 cơ quan trung ương, địa phương, các cơ quan Chính phủ lớn và các doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý trọng điểm.Cuộc tập trận này được liên kết với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS).