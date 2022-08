Tốc độ tải xuống 5G của Seoul đứng đầu 11 thành phố lớn châu Á-Thái Bình Dương

Photo : Getty Images Bank

Công ty nghiên cứu thị trường Open Signal (Anh) đã phân tích trải nghiệm người dùng mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) tại 11 thành số lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ ngày 1/4-29/7. Kết quả cho thấy tốc độ tải xuống bằng mạng 5G của thủ đô Seoul là nhanh nhất với 453,1 Mbps.Các thành phố có tốc độ tải xuống bằng 5G nhanh tiếp theo là Kuala Lumpur (Malaysia) 376,6 Mbps, Auckland (New Zealand) 280,7 Mbps, Singapore 266,3 Mbps và Đài Bắc (Đài Loan) 264,7 Mbps.Về tốc độ tải lên, Seoul đạt 40,6 Mbps, đứng thứ hai sau Kuala Lumpur (52,8 Mbps).Open Signal giải thích thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia bắt đầu thương mại hóa 5G từ tháng 5 vừa qua, số lượng người dùng còn ít, do đó cần xem xét đến việc gánh nặng sử dụng 5G còn chưa lớn.Tốc độ 5G ở các thành phố lớn khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung nhanh gấp hơn ba lần so với 4G. Trong khi đó, tốc độ tải xuống 5G của thủ đô Seoul nhanh hơn gấp 6,6 lần.