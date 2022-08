Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố mở rộng khu vực cảnh vệ cho cựu Tổng thống Moon Jae-in ra 300m tính từ tường rào nhà riêng của cựu Tổng thống (ở làng Pyeongsan thuộc xã Habuk, thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang), bắt đầu từ 0 giờ ngày 22/8.Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo ngày 19/8 đã đề xuất Tổng thống Yoon Suk-yeol xem xét tăng cường cảnh vệ cho cựu Tổng thống Moon Jae-in. Đề xuất này được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tiến đến gần đe dọa vợ chồng cựu Tổng thống Moon khi hai người đang trên đường đi dạo, đồng thời còn dùng hung khí đe dọa nhân viên của cựu Tổng thống. Ngoài ra, gần đây, người dân địa phương đã gặp nhiều bất tiện trong đời sống sinh hoạt thường ngày do các buổi tụ tập, biểu tình quanh nơi ở của cựu Tổng thống Moon.Do khu vực cảnh vệ được mở rộng, nên từ nay trở đi, bất cứ ai tiến vào bên trong khu vực cách nơi ở của cựu Tổng thống 300m sẽ bị kiểm tra danh tính, khám xét các đồ vật nguy hiểm.Người dân vẫn có thể tiến hành biểu tình bên trong khu vực này căn cứ theo Hiến pháp, nhưng các hành vi dùng loa phóng thanh gây ồn ảnh hưởng tới khu vực xung quanh, hoặc việc dùng ngôn từ xúc phạm, đe dọa cựu Tổng thống dự kiến sẽ bị cấm. Điều này có nghĩa là nếu cuộc biểu tình có yếu tố de dọa tới sự an toàn của cựu Tổng thống Moon thì phía Cảnh sát và Cơ quan Cảnh vệ sẽ có biện pháp can thiệp tích cực. Việc kiểm tra và kiểm soát ra vào nghiêm ngặt hơn dự kiến sẽ có thể gây ra bất tiện cho cả người dân làng Pyeongsan và một số khách tham quan.