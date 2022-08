Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 đạt 2,4%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 22/8 công bố dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,9% trong nửa đầu năm nay và 2,1% trong nửa cuối năm, tăng trưởng cả năm đạt 2,4%, thấp hơn 0,1% so với dự báo công bố quý trước là 2,5%.Trong đó, viện nghiên cứu dự báo tiêu dùng tư nhân, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tiêu thụ nội địa, sẽ tăng trưởng 3,2%, thấp hơn 0,4% so với năm ngoái.Viện nghiên cứu phân tích tiêu dùng tư nhân sau một thời gian hồi phục nhờ tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục nền kinh tế sẽ có thể bị co hẹp lại trong thời gian tới, do tình hình giá cả leo thang, tâm lý bất ổn về sự đình trệ kinh tế. Ngoài ra, do Ngân hàng trung ương (BOK) đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, khiến gánh nặng trả nợ gốc và lãi của hộ gia đình càng thêm chồng chất, làm giảm năng lực tiêu dùng ở khối tư dân.Đầu tư thiết bị, một trong số các hạng mục chính của tiêu thụ nội địa, được dự báo sẽ tăng trưởng âm 2,8% do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu kéo dài, kinh tế các nước lớn đình trệ. Trong năm ngoái, đầu tư thiết bị tăng 8,3%.Đầu tư xây dựng cũng được dự báo tăng trưởng âm 1,7% trong cả năm nay do giá nguyên vật liệu leo thang. Ngược lại, giá tiêu dùng được dự báo sẽ tăng 5,3% trong cả năm 2022, mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, được phân tích là do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi thủy sản tăng vọt gần đây bởi thiệt hại do mưa lớn. Sức ép nhu cầu tăng cao trước thềm Tết Trung thu và việc giá nhiều loại phí công cộng chuẩn bị tăng tuần tự trong nửa cuối năm cũng là các yếu tố đẩy nhanh tốc độ tăng giá tiêu dùng.Xuất khẩu được dự báo tăng trưởng 4,1% trong cả năm nay, thấp hơn 5,8% so với mức tăng 9,9% năm ngoái, do hiệu ứng cơ sở và việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Quy mô thặng dư cán cân vãng lai được dự báo sẽ giảm từ 88,3 tỷ USD trong năm ngoái xuống 48 tỷ USD trong năm nay.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc phân tích các yếu tố tiêu cực như chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, các nước lớn thay đổi chính sách tiền tệ khiến kinh tế toàn cầu chững lại, và các điều kiện thương mại trở nên xấu đi. Tình hình này kéo dài sẽ kiến đà tăng của xuất khẩu càng thu hẹp hơn.