Seoul vẫn duy trì nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Matxcơva

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) của Phần Lan ngày 22/8 công bố trong vòng 5 tháng kể từ khi Nga tấn công quân sự Ukraine vào ngày 24/2 năm nay tới cuối tháng 7, ba nước Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đã nhập khẩu tổng cộng 5,5 tỷ USD nhiên liệu hóa thạch từ Nga.Trong đó, Nhật Bản nhập khẩu nhiều nhất, đạt 2,6 tỷ USD. Sau đó tới Hàn Quốc nhập khẩu 1,7 tỷ USD, Đài Loan nhập khẩu 1,2 tỷ USD.Trong số các nhiên liệu hóa thạch, Hàn Quốc nhập khẩu 656 triệu USD than đá, 240 triệu USD khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), 889 triệu USD dầu mỏ.CREA cho biết lượng nhập khẩu than đá trong vòng từ tháng 3 tới tháng 6 của Hàn Quốc tương tự năm trước, nhưng nhập khẩu than đá trong tháng 7 đã giảm 58%. Có khả năng Hàn Quốc đã cắt giảm nhập khẩu than đá để phù hợp với lệnh cấm vận Nga của phương Tây.Về việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, CREA phân tích Hàn Quốc phụ thuộc khá lớn vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Nga, không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để tái xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong vòng 5 tháng kể từ sau khi bùng phát chiến tranh Nga-Ukraine, cảng Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) của Hàn Quốc là cảng nhập khẩu dầu thô từ Nga lớn thứ 5 trên thế giới.