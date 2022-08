Sơn dương có nguy cơ biến mất tại Hàn Quốc vào năm 2040

Photo : KBS News

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thảm họa trên toàn cầu và Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ. Nhiệt độ bình quân tại Hàn Quốc đã tăng lên gần 1 độ C trong vòng 30 năm, khiến nhiều loài động, thực vật trong nước dù sống trên cạn hay dưới nước đều gặp thiệt hại. Đặc biệt, có một phân tích cho rằng sơn dương, vừa là di sản thiên nhiên, vừa là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I, sẽ có thể bị tuyệt chủng tại Hàn Quốc sau 18 năm nữa.Nhóm nghiên cứu về sơn dương thuộc Đại học Daegu Kim Kyu-cheol cho biết khu vực sinh sống lớn nhất của loài sơn dương tại Hàn Quốc đó là huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) và thành phố Samcheok (tỉnh Gangwon). Tuy nhiên, vào mùa xuân năm nay, những nơi này xảy ra cháy rừng quy mô lớn, khiến loài sơn dương bị mất đi nguồn thức ăn. Ước tính có khoảng hơn 190 con sơn dương đang sinh sống ở hai khu vực này.Uljin và Samcheok là nơi sinh sống xa nhất về phía Nam của sơn dương tại Hàn Quốc. Hiện tại, loài sơn dương phân bố rải rác men theo dãy núi Taebaek tới huyện Uljin. Tuy nhiên, có thể tới năm 2040, loài sơn dương sẽ mất dấu hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc.Thông thường, sơn dương sinh sống ở các khu vực có nhiệt độ bình quân năm dưới 12 độ C. Nhiệt độ bình quân tại Uljin, nơi sinh sống xa nhất về phía Nam của sơn dương tại Hàn Quốc đã liên tục tăng trong vòng 30 năm qua.Giả định theo kịch bản của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1 độ C cho tới năm 2040 và nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên thành 550 ppm mỗi năm.Nhiệt độ càng tăng cao thì nơi sinh sống của sơn dương sẽ bị phá hủy. Tới năm 2040, khu vực có thể sinh sống của loài động vật này sẽ bị thu hẹp về một phần rất nhỏ ở phía Bắc tỉnh Gangwon.Theo các chuyên gia, các động thực vật cần thời gian để thích ứng thật chậm với nơi sinh sống mới, nhưng sự thay đổi lại đang diễn ra quá nhanh. Chúng sẽ khó có thể chuyển nơi sinh sống một cách nhanh chóng như vậy.Ngoài ra, loài hươu xạ Siberia, vốn chỉ sống ở phía Bắc tỉnh Gyeonggi, cũng được cho là sẽ không còn nơi nào trú ngụ trong nước vào năm 2040.Số loài động vật được chỉ định là có nguy cơ tuyệt chủng trong nước đã tăng gấp ba lần trong vòng 30 năm, do bán đảo Hàn Quốc đang ngày càng nóng lên. Riêng trong năm nay đã có thêm 15 loài động vật được chỉ định là có nguy cơ tuyệt chủng, như chim nhàn mào.