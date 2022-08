Tổng thống và cơ quan ngoại hối Hàn Quốc cảnh báo quản lý rủi ro và đầu cơ trên thị trường ngoại hối

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 23/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Chính phủ sẽ quản lý rủi ro thông qua cuộc họp đối sách kinh tế khẩn cấp, không để tình hình tỷ giá hối đoái won/USD tăng cao tác động tiêu cực tới thị trường trong nước.Ông Yoon khẳng định tính lành mạnh tài khóa của Hàn Quốc không gặp vấn đề gì lớn, nhưng việc tỷ giá tăng cao sẽ làm giá nhập khẩu tăng, cán cân quốc tế xấu đi, có thể tác động tiêu cực tới thị trường. Do đó, Chính phủ sẽ đối phó kỹ càng, không để người dân bất an về vấn đề này. Phát biểu này của Tổng thống cho thấy Chính phủ sẽ không chỉ đứng nhìn tỷ giá tăng cao.Chỉ 30 phút sau phát biểu trên của Tổng thống Yoon, một quan chức ngoại hối Hàn Quốc cho biết sẽ rà soát kỹ lưỡng để xem có tồn tại yếu tố đầu cơ từ thị trường bên ngoài hay không trong quá trình tỷ giá hối đoái won/USD tăng cao thời gian gần đây. Điều này thể hiện rằng cơ quan ngoại hối đang hết sức cảnh giác trước nhu cầu đầu cơ giữa bối cảnh tỷ giá tăng cao, đồng thời thể hiện quyết tâm ngăn chặn yếu tố đầu cơ gây kích động khiến tỷ giá tăng thêm.Qua phát biểu này, có thể coi như cơ quan ngoại hối Hàn Quốc đã truyền đi thông điệp cảnh báo nhằm kìm hãm đà tăng của tỷ giá, hơn hai tháng sau lần cảnh báo tương tự vào ngày 13/6.Cơ quan ngoại hối Hàn Quốc nhận định rằng xu hướng tăng tỷ giá có một phần là bất khả kháng do giá trị đồng USD tăng, nhưng cần thiết phải kiểm soát đà tăng nhanh quá mức bằng cách truyền đi thông điệp cảnh báo nhất định tới thị trường để duy trì tâm lý cảnh giác.Giới chuyên gia cho rằng việc cả Tổng thống và cơ quan ngoại hối đồng loạt truyền đi thông điệp cảnh báo có thể tạo ra tâm lý cảnh giác trên thị trường về khả năng Chính phủ sẽ có biện pháp can thiệp thực tế với mức trần tỷ giá. Điều này sẽ có thể khiến tốc độ tăng được điều tiết phần nào, giảm thiểu tâm lý bất an cho các chủ thể kinh tế trong nước.