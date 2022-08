Bắc Triều Tiên cảnh báo đáp trả bằng quân sự với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trang web tuyên truyền đối ngoại "Dân tộc chúng ta" của Bắc Triều Tiên ngày 23/8 đăng tải bài bình luận chỉ trích cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên quân Hàn-Mỹ là cuộc diễn tập xâm lược liều lĩnh nhất, giả định về việc tấn công quân sự nhắm vào nước này.Bài viết chỉ trích liên quân Hàn-Mỹ đang ngụy biện một cách hoang đường rằng cuộc tập trận chung này của hai nước là nhằm đảm bảo cho hòa bình và sự an toàn trên bán đảo Hàn Quốc, không khác nào kẻ phóng hỏa lại nói rằng mình sẽ dập lửa. Cuộc tập trận rõ ràng đang đẩy bán đảo Hàn Quốc vào tình thế vô cùng nguy hiểm.Bài viết nhấn mạnh không ai lại chịu ngồi im khi ngọn lửa nguy hiểm đang cháy lan tới trước cửa nhà mình, qua đó cảnh báo miền Bắc sẽ có biện pháp đối phó quân sự thích đáng đối với cuộc tập chung của các thế lực xâm lược.Liên quân Hàn-Mỹ triển khai cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" từ ngày 22/8 tới ngày 1/9. Cuộc tập trận được chia làm hai phần, phần một là diễn tập đánh chặn đòn tấn công của Bắc Triều Tiên và bảo vệ thủ đô Seoul và khu vực lân cận, phần hai là phản công nhằm gìn giữ sự an toàn cho thủ đô Seoul và khu vực lân cận.