Bố trí 355 giường bệnh dành cho sản phụ mắc COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 23/8, Hàn Quốc ghi nhận 150.258 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 504 ca ngoại nhập.Số ca mắc mới tăng thêm 91.212 ca so với một ngày trước (thứ Hai), nhiều hơn gấp 1,8 lần so với thứ Ba tuần trước, thời điểm ngay sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh, và tương tự với số ca mắc hai tuần trước. Thông thường, số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần hoặc trong đợt nghỉ lễ, nên số liệu ca mắc ngay sau đó có khuynh hướng giảm.Số ca nặng giảm 64 ca, còn 487 ca. Trong đó có 420 người (86,2%) là người trên 60 tuổi. Số ca tử vong tăng thêm 52 người, tỷ lệ tử vong là 0,12%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 44,8%.Cơ quan phòng dịch nhận định dịch bệnh đang bước qua giai đoạn đỉnh điểm, số ca mắc mới sẽ bắt đầu giảm từ tuần sau. Tuy nhiên, số ca nặng và ca tử vong dự kiến sẽ vẫn tiếp tục tăng. Hệ số lây nhiễm đạt 1,06, xu hướng giảm 5 tuần liên tiếp, nhưng vẫn lớn hơn 1 trong vòng 8 tuần trở lại đây.Mặt khác, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi ngày 22/8 cho biết đã bố trí được 355 giường bệnh dành riêng cho sản phụ mắc COVID-19, tăng 105 giường so với ngày 4/8.Ngoài ra, để mở rộng điều trị cho các sản phụ mắc COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đang chi trả thêm trợ cấp "quản lý cách ly sản phụ mắc COVID-19" cho các bệnh viện thông thường. Với ca đẻ thường thì bệnh viện sẽ được chi trả 2,45 triệu won (1.826 USD), ca đẻ mổ là 1,68 triệu won (1.245 USD).