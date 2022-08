Tỷ giá won-USD tiếp tục tăng, xác lập mức cao nhất trong năm

Photo : YONHAP News

Bất chấp thông điệp cảnh báo về quản lý và rà soát yếu tố đầu cơ trên thị trường ngoại hối của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và cơ quan ngoại hối đưa ra vào sáng ngày 23/8, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.345,5 won đổi 1 USD, tiếp tục tăng 5,7 won, một lần nữa phá vỡ mức cao kỷ lục trong năm.Tỷ giá trên cũng là tỷ giá cao nhất trong vòng 13 năm 4 tháng kể từ sau phiên giao dịch ngày 29/4/2009 (1.357,5 won đổi 1 USD), thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Xét theo mức tỷ giá đóng cửa, thì đây là tỷ giá cao nhất sau phiên giao dịch ngày 28/4/2009 (1.356,8 won đổi 1 USD).Việc tỷ giá tăng cao được phân tích là do giá trị đồng USD tăng cao trên toàn cầu sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) gần đây tái khẳng định quyết tâm thắt chặt tiền tệ, trong khi đồng euro lại giảm giá trị do tâm lý lo ngại kinh tế châu Âu suy thoái.Giới chuyên gia nhận định cơ quan ngoại hối Hàn Quốc sẽ khó có thể bình ổn được xu hướng tăng của tỷ giá như hiện nay do giá trị đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.Trong khi đó, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng phiên ở mức 2.435,34 điểm, giảm 27,16 điểm (1,1%) so với phiên trước. Trong phiên giao dịch ngày 22/8, chỉ số này cũng đã giảm hơn 1%, ảnh hưởng từ tâm lý lo ngại Mỹ thắt chặt tiền tệ và tỷ giá hối đoái won/USD tăng vọt.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đóng cửa ở mức 783,42 điểm, giảm 12,45 điểm (1,56%).