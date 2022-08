Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 162 lần sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 23/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc năm 2021 đạt 162,91 tỷ USD, tăng 162,4 lần so với năm 1991 (1,03 tỷ USD), thời điểm trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là mức tăng trưởng theo cấp số nhân so với tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong cùng thời điểm, tăng gấp 9 lần từ 71,88 tỷ USD lên 644,4 tỷ USD.Năm 1991, trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul, Bắc Kinh đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng sản lượng xuất khẩu của Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, nước xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ với quy mô gấp 18,5 lần so với Trung Quốc; tiếp theo là Nhật Bản, Hong Kong, Đức và Singapore. Thứ hạng của Trung Quốc trong kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tăng vọt lên thứ 6 vào năm 1992, khi mà quan hệ ngoại giao hai nước được thiết lập, đứng thứ 4 vào năm 1993, thứ 3 vào năm 1996 và vượt qua Nhật Bản để đứng thứ 2 vào năm 2001. Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã vượt cả Mỹ để chiếm ngôi vị dẫn đầu, và liên tục duy trì vị trí này trong suốt 20 năm cho đến năm nay.Sau khi thâm hụt 1,07 tỷ USD vào năm 1992, Hàn Quốc xuất siêu sang Trung Quốc trong 30 năm liên tiếp cho đến năm nay. Tính đến tháng 7 năm 2022, cán cân thương mại của Hàn Quốc với Trung Quốc thặng dư 3,57 tỷ USD.Tuy nhiên, do Trung Quốc phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, cán cân thương mại của Hàn Quốc với Trung Quốc ghi nhận thâm hụt ba tháng liên tiếp từ tháng 5-7, và dự kiến sẽ còn thâm hụt trong tháng 8. Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại cũng tác động tiêu cực đến cán cân thương mại của Hàn Quốc với nước này.Tính đến năm 2021, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, và Hàn Quốc là nước xuất khẩu lớn thứ 4 của Trung Quốc.KITA cho biết kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hàn Quốc năm 2021 lên tới 15,52 tỷ USD theo tài liệu thuế quan của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, chiếm 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ (576,43 tỷ USD), tiếp theo là Hong Kong (351,64 tỷ USD), Nhật Bản (165,72 tỷ USD), đứng thứ 5 là Việt Nam (137,92 tỷ USD).