Dư nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc cuối quý II tăng 4,77 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/8 cho biết tính đến cuối quý II, ước tính dư nợ tín dụng hộ gia đình là 1.869.400 tỷ won (1.394 tỷ USD), tăng 6.400 tỷ won (4,77 tỷ USD) so với cuối quý I.Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.Dư nợ tín dụng hộ gia đình đã tăng chững lại trong quý I năm nay do lãi suất tăng, nhưng mức tăng đã mở rộng hơn trong quý II dù có phần thu hẹp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, dư nợ tín dụng hộ gia đình từng tăng hơn 17.000 tỷ won (12,68 tỷ USD) trong quý IV và hơn 132.000 tỷ won (98,44 tỷ USD) trong cả năm.Tính đến cuối quý II, dư nợ khoản vay hộ gia đình bao gồm vay tín dụng từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay là 1.757.900 tỷ won (1.311 tỷ USD), tăng 1.600 tỷ won (1,19 tỷ USD) so với quý I. Trong đó, "các khoản vay khác", bao gồm vay tín dụng, giảm 7.100 tỷ won (5,29 tỷ USD); ngược lại, vay thế chấp mua nhà tăng 8.700 tỷ won (6,49 tỷ USD).BOK giải thích nhu cầu vay để mua nhà có thu hẹp song nhu cầu vay để thuê nhà theo hình thức “jeonse”, tức đặt cọc tiền trọn gói, và vay theo nhóm (chủ thầu và người mua nhà) tăng kéo theo khoản vay thế chấp mua nhà quý II tăng. Các khoản vay khác giảm ba quý liên tiếp do quy định cho vay còn hiệu lực, lãi suất vay tăng.Dư nợ khoản vay thế chấp mua nhà và các khoản vay khác lần lượt đạt 1.001.400 tỷ won (746,81 tỷ USD) và 756.600 tỷ won (564,12 tỷ USD).Số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán đến cuối quý II đạt 111.400 tỷ won (83,06 tỷ USD), tăng 4.800 tỷ won (3,58 tỷ USD) so với cuối quý I. Nguyên nhân được phân tích là do Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội vào cuối tháng 4, khiến tiêu dùng qua thẻ tín dụng tăng.